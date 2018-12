Barcus : l'éleveuse qui avait refusé l'abattage de ses canards relaxée, ELB condamné

Cathy Chabalgoïty et le syndicat agricole avaient été jugés le 5 novembre pour avoir refusé l'abattage préventif de canards, lors d'un épisode de grippe aviaire. Le tribunal correctionnel de Pau a relaxé l'éleveuse mais condamné ELB à 5 000 euros d'amende.

Le porte-parole d'ELB Panpi Sainte-Marie et Cathy Chabalgoïty, lors de leur procès à Pau le 5 novembre dernier

Barcus, France

Les faits remontent au printemps 2017, lors d'un épisode de grippe aviaire. Des manifestations avaient été organisées à Barcus, par le syndicat agricole ELB, devant la ferme de Cathy Chabalgoïty, afin d'empêcher l'abattage préventif de son cheptel. Un mois après le procès, le tribunal correctionnel de Pau a rendu sa décision ce lundi après-midi : il relaxe totalement l'éleveuse et son entreprise des faits qui leur étaient reprochés.

Lors de l'audience, la procureure de Pau avait pourtant requis près de 8 000 euros d'amende et 3 mois de prison avec sursis à son encontre, mettant en avant sa complicité avec le syndicat durant les manifestations. Les arguments n'ont donc pas été retenus par le juge, un soulagement pour Cathy Chabalgoïty, confie son avocat Maître Alain Larrea :

"La relaxe était logique" Maître Alain Larrea, avocat de Cathy Chabalgoïty Copier

"C'est l'administration qu'il aurait fallu poursuivre"

Le syndicat agricole ELB est en revanche reconnu coupable par le tribunal. Pour entrave aux fonctions des agents de l'Etat, il est condamné à une amende de 5 000 € mais devra aussi verser 2 071,72 € de dommages et intérêts à la DDPP (le Direction départementale de la protection des populations) au titre du préjudice financier, ainsi que 1 € de préjudice moral à son directeur, Alain Mesplède. Lors de l'audience, la procureure avait requis 10 000 € d'amende.

Le syndicat a réagi par voie de communiqué : "Nous nous félicitons de la relaxe de Cathy Chabalgoity contre laquelle aucun élément matériel ne pouvait sérieusement être retenu puisque l'éleveuse avait mis en oeuvre toutes les mesures réclamées par l'administration pour l'abattage."... "En ce sens, ce jugement est une victoire."

ELB déplore en revanche sa condamnation et pointe du doigt une justice à deux vitesses : "la répression syndicale s'abat systématiquement sur ceux qui s'opposent à l'industrialisation de l'agriculture, les procès tombent sans délai, alors que ceux de nombreuses autres affaires bien plus graves ne sont toujours pas à l'ordre du jour : tromperie sur les lasagnes de cheval de Spanghero de 2013, incendie de la MSA de Morlaix en 2014 ou plus récemment rôle de la coopérative Vivadour dans la propagation du virus de la grippe aviaire début 2017."

"C'est une justice à deux vitesses" Panpi Sainte-Marie, secrétaire général du syndicat ELB Copier

Le syndicat ELB ainsi que la procureure de Pau ont 10 jours pour faire appel de la décision.