Un trentenaire des Côtes d'Armor a été condamné mardi à 20 ans de prison aux Etats-Unis, il est considéré comme l'un des plus gros dealers de drogue sur internet.

Plusquellec, France

Gal Vallerius vient d'être condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue aux Etats-Unis. C'est un trentenaire installé en Bretagne, reconnaissable à sa grande barbe rousse, longue de 30 cm. Il a été interpellé l'an dernier alors qu'il avait quitté les Côtes d'Armor pour participer à un concours de barbe aux Etats-Unis, au Texas! C'est d'ailleurs la justice américaine qui vient de le condamner. Elle estime qu'il est "Oxymonster", l'un des plus gros dealers au monde, le responsable d'un des plus gros supermarchés virtuels de vente de drogue sur le "dark web" : un réseau sécurisé inaccessible aux recherches, la plupart des gens n'y ont pas accès. On y trouve de tout, particulièrement ce qui est interdit, drogues ou armes.

Ce baron de la drogue habitait donc... en Bretagne. Gal Vallerius est né en Israël d'une mère Bretonne, mais vivait à Plusquellec, dans une maison pas vraiment rutilante. A l'époque de son arrestation, dans le village de 548 habitants, on parlait d'un homme très discret. Le maire évoquait sur Franceinfo à l'époque un homme qui roulait dans une petite Twingo : "On se disait, c'est bizarre, ils sont là, mais il ne travaillent pas..."