Baron : tentative d'enlèvement de deux collégiennes à la sortie du bus

Baron, France

Le maire de Baron, Emmanuel Le Blond du Plouy, a posté un message sur la page internet de sa commune. Il explique la mésaventure de deux collégiennes de sa commune à la sortie du bus jeudi dernier :

"Le 12 septembre 2019 vers 17h10 à la descente du bus de ramassage du collège de Créon, deux jeunes filles de 11 ans ont été suivies par un véhicule de marque Citroën de type JUMPY III de couleur Marron. À bord, deux hommes : un homme âgé d’une cinquantaine d’années, avec une barbe et des cheveux gris, ridés (passager) et un homme, plus jeune, sans plus de précisions (conducteur)."

Les deux hommes ont tenté d'aborder les collégiennes, les suivant jusqu’à leur domicile, où elles se sont cachées. L'une d'elles a téléphoné à sa mère qui a alerté immédiatement une voisine et la gendarmerie. Les deux hommes ne sont pas descendus du véhicule et sont repartis.

C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois que des collégiennes de Baron sont ainsi abordées à la descente du bus. Le maire demande aux parents d'être particulièrement vigilants et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs enfants.