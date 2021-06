Bas-en-Basset : des bougies et des ballons en mémoire de Bastien, Tristan et Maxime, six ans après l'explosion

Avec la crise sanitaire, l'association BTM préférait ne pas prendre de risque. Comme l'an dernier, il n'y a donc pas de lâcher de ballon ou d'autre événement qui pourrait générer un rassemblement de plusieurs centaines de personnes pour commémorer l'anniversaire de l'explosion de Bas-en-Basset. Mais l'association voulait tout de même marquer cette date du 13 juin : elle invite tous ceux qui le souhaitent à venir déposer une bougie ou un ballon au square des anges de Bas-en-Basset, ce lieu créé à la mémoire des trois victimes grâce aux dons de nombreuses familles.

On souhaite que les gens n'oublient pas

Alain Saez, le père de Maxime, l'une des victimes de l'explosion, est touché de savoir que cette date du 13 juin reste dans les mémoires : "pour nous c'est difficile tous les jours, il ne faut pas se voiler la face, et ça l'est un peu plus ce 13 juin puisque c'est la date anniversaire. Mais d'un autre côté, voir que les gens se mobilisent et restent attachés à notre histoire et à notre combat dans la recherche de la vérité, ça fait plaisir et on souhaite que les gens n'oublient pas".

Ce soutien est d'autant plus important que le combat est très long pour Alain Saez et les autres parents des victimes. L'enquête sur l'explosion de Bas-en-Basset a été rouverte il y a presque deux ans, à l'été 2019. Et les familles attendent toujours les résultats de nouvelles expertises ADN ordonnées par un juge d'instruction du Puy-en-Velay. Ces résultats pourraient arriver à la fin du mois