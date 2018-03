Presque 3 ans après le drame qui a causé la mort de 3 enfants de Bas-en-basset, l'enquête est close. Impensable pour les familles qui peuvent désormais compter sur une pétition de plus de 12000 signatures et qui pourront enfin accéder à l'intégralité du dossier après l'accord ce jeudi de la justice.

Les familles et les amis des 4 garçons décédés dans une explosion le 13 juin 2015 à Bas en Basset espèrent toujours connaitre la vérité sur ce drame. Au début du mois, l'affaire a été classée sans suite par le procureur du Puy en Velay. Insupportable donc pour les proches des disparus qui ont dans la foulée organisé une marche blanche le 11 mars et rassemblé 700 personnes. Ils ont aussi lancé une pétition pour inciter la justice à rouvrir le dossier. Pétition close sur internet ce jeudi avant de comptabiliser des pétitions papier signées dans la Loire et la Haute-Loire. Tout cela sera ensuite remis à la justice la semaine prochaine.

"On veut aller au bout"

Parmi les proches des victimes, Jérémy, impressionné par cet élan de soutien et convaincu que l'enquête peut reprendre : "12 000 c'est quand même un nombre important. C'est nécessaire pour pouvoir progresser et avancer et ça prouve que les gens ont bien reçu le message. On ne lâchera pas. Maintenant on veut aller au bout et savoir pourquoi nos copains sont décédés. Si l'enquête n'était pas rouverte, il y aurait un gros sentiment d'injustice et d'incompréhension. On a le droit de connaitre la vérité. Mais je pense qu'on ne lâcherait pas."

Jérémy l'un des proches des victimes. Copier

Peu de chances d'aboutir

Le procureur du Puy que nous avons joint au téléphone ne voit pas bien ce que la justice pourrait faire de plus dans un dossier dont il a hérité il y a un an et demi à son arrivée dans la Loire et un an après faits. Il n'y a pas eu refus d'effectuer toutes les investigations possibles. La procédure est allé à son terme pour Nicolas Rigot-Muller qui dit comprendre la douleur des proches face à cette absence de réponse. Il dit lui-même qu'il souhaiterait comprendre. Dans ces conditions on imagine mal le procureur, que ce soit celui du Puy ou de Clermont, rouvrir l'enquête car tout simplement, sauf nouvel apport, il n'y a plus de piste à explorer.

Accès accordé au dossier d'instruction

C'est d'ores et déjà insupportable pour les familles et les proches qui réclamaient d'accéder à toutes les pièces de l'instruction. Demande reçue ce jeudi matin officiellement par courrier. Demande acceptée immédiatement par le procureur du Puy pour permettre donc aux familles de vérifier l'étendue des recherches déjà réalisées pour expliquer ce drame qui a aussi marqué toute une région.