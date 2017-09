Bas-Rhin : 700 enfants au salon Saveurs d'Automne de Sélestat

Plus de 700 élèves ont participé ce vendredi à une quarantaine d'ateliers au Tanzmatten de Sélestat. L'occasion d'ouvrir la huitième édition du salon Saveurs et Soleil d'Automne" ouvert au public jusqu'au 24 septembre.

Découvrir le fruit autrement, c'est le maître mot de la plus grande manifestation Fruits et Légumes de France. Dans la région Grand Est, on produit jusqu'à 64 000 tonnes de fruits et 266 000 tonnes de légumes. C'est à Sélestat dans le Bas-Rhin que cette manifestation prend place dès ce vendredi et jusqu'à dimanche. Pour célébrer la filière dans la Région et promouvoir le manger local, l'Interprofession des fruits et des légumes d'Alsace propose des ateliers et des animations pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles de ces jeunes enfants.

Le Jardin extraordinaire et ses dinosaures

Si vous cherchez les enfants, rendez vous au Jardin éphémère. On entend leur cris, la joie se lit sur leur visage, l'étonnement aussi, surtout devant ces mises en scènes surprenante, notamment ces sculptures de pommes qui représentent des dinosaures grandeur nature.

Une mise en scène surprenante réalisée par les producteurs de la région Alsace © Radio France - Yassine Khelfa

C'est vraiment une super découverte pour eux, il y a plein de légumes qu'ils ne connaissaient pas ! — Sandrine, enseignante à l'école élémentaire de Mackenheim.

C'est aussi l'occasion de ravir les papilles de ces enfants. Un challenge pour les lycéens du lycée hôtelier Joseph Storck à Guebwiller. Ils présentent aux jeunes élèves les légumes oubliés, ceux qu'on ne cuisine plus trop ou encore des smoothie pour découvrir de nouvelles saveurs.

Le but c'est de leur montrer de nouvelles saveurs avec des mélanges entre fruits et légumes, leur montrer ce que c'est qu'un vrai jus, sans colorant vraiment biologique. — Valentin, élève en BTS au lycée J.S de Guebwiller

Les enfants découvrent la pomme autrement grâce à l'atelier VeroDeco 68 © Radio France - Yassine Khelfa

France Bleu Elsass en direct du salon

Partenaire du salon Saveurs et Soleil d'automne, France Bleu Alsace sera présente sur place pour couvrir l'événement. Le samedi, Caroline Paul sera en direct du salon pour France Bleu Alsace de 10h à 12h30. Le Salon Saveurs et Soleil d'automne, Les Tanzmatten, Quai de l'Ill, à Sélestat. Du 22 au 24 septembre, ouverture de 9h à 19h.

Tarifs : 5€ / Adulte / Jour, Gratuit pour les moins de 12 ans

