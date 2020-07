Bas-Rhin : au Haras de la Née, la solidarité du monde équestre après l'incendie

Certains sont venus avec des tapis de selle, d'autres des mors, pour en faire don aux propriétaires du haras. Beaucoup ont participé à la cagnotte Leetchi, qui réunit déjà plus de 28.500 euros vendredi 17 juillet. Le monde équestre se presse à Néewiller-près-Lauterbourg, où se tient un concours de sauts d'obstacles jusqu'à dimanche. Le Haras de la Née l'organise sur le terrain de concours, qui a lui été épargné par ces flammes qui ont ravagé le centre équestre et tué 14 chevaux le 11 juillet dernier.

Cagnotte, dons et émotion

"Nous sommes tous touchés par ce qui est arrivé", confie Peter, un cavalier alsacien. Beaucoup de participants saluent le tour de force des propriétaires, qui ont maintenu le concours. Un concours nécessaire aussi pour remplir les caisses du haras sinistré. Les conditions de participation sont assouplies : les concurrents peuvent se présenter au jury même sans être inscrits au préalable.

Concours équestre au Haras de la Née, à Néewiller-près-Lauterbourg, le 17 juillet 2020 © Radio France - Aude Raso

Toute la semaine, les gestes de solidarité se sont multipliés : des paysans, des centres équestres et des anciens du haras ont amené du foin, de la paille et de l'eau pour nourrir et abreuver la centaine de chevaux rescapée des flammes. "Ça fait chaud au cœur", réagit la propriétaire Estelle Hoffhart, qui confie :

Je pleure toutes les nuits. Mais je veux rebondir. Tous ces gens solidaires vont m'aider à rebondir.

Sur les lieux de l'incendie, les dégâts sont terribles, l'odeur de brûlé encore bien présente. Hangars et bureaux ne sont plus que ruines, et les premières factures extrêmement lourdes. Les premiers 10.000 euros de la cagnotte Leetchi ont permis d'en payer une partie.

Haras de la Née, à Néewiller-près-Lauterbourg, le 17 juillet 2020, une semaine après l'incendie © Radio France - Aude Raso