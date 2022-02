Chiffres de la délinquance : augmentation des violences intra-familiales dans le Bas-Rhin en 2021

L'année 2021 a encore été une année particulière pour les gendarmes et les policiers. Il y a encore eu de nombreuses missions inhabituelles liées au covid: les contrôles des pass sanitaires, du port du masque, un marché de Noël de Strasbourg hors norme, ou encore les manifestations, tous les week-ends, des anti-pass, sans parler des autres rassemblements. Josiane Chevalier, la préfète du Bas-Rhin a d'ailleurs fait les comptes: il y a eu, en 2021, 600 manifestations dans le département.

Baisse des vols et des cambriolages

Sur le front de la délinquance, les chiffres sont plutôt satisfaisants, que ce soit en zone police et en zone gendarmerie: avec une baisse des cambriolages, des vols ou encore des dégradations volontaires. De bons chiffres également en matière de stupéfiants avec 30 points de deal démantelés, ou encore avec près d'une centaine d'opérations anti-rodéos, et des dizaines d'engins saisis.

Augmentation des violences envers les femmes

En revanche, le nombre de violences physiques augmente, ainsi que le nombre de violences intra-familiales, c'est à dire, en grande majorité, des violences conjugales envers les femmes. Sur ce dernier point les chiffres sont impressionnants : + 15% en zone police. Des violences qui représentent également 9% des interventions en zone gendarmerie. Autre chiffre : la hausse de 40% des violences sexuelles en zone police.

Plaintes traitées en temps réel

Pour les forces de l'ordre, ces chiffres ne sont pas forcement dus à une explosion des cas, mais plutôt à une libération de la parole, liée au mouvement #Metoo. "Grâce à la formation de nos agents, les plaintes sont également mieux prises en compte" explique Laurent Tarasco, le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin : " et puis désormais nous nous efforçons de traiter ces plaintes en temps réel, pour que la réponse judicaire soit la plus rapide possible".

Des élus formés à gérer les incivilités

Autre point noir: la cybercriminalité, et les arnaques sur internet, avec des enquêtes difficiles pour les forces de l'ordre car certains sites agissent de l'étranger. Et puis les incivilités, et les violences parfois contre les élus. Pour cela, la gendarmerie a mis en place des formations spécifiques avec leurs négociateurs pour apprendre à ces élus à gérer les incivilités. 500 élus du Bas-Rhin en ont bénéficié l'an dernier.