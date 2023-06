Bas-Rhin : déjà 1600 inscrits à l'opération tranquillité vacances

Vous avez bien fermé les volets, verrouillé le portail extérieur et mis l'alarme ? Parfois ça ne suffit pas et en rentrant de vacances, la mal est fait : la maison a été cambriolée. Comme chaque année, pour tenter d'éviter ce scénario, la préfecture du Bas-Rhin reconduit l'opération tranquillité vacances . Le principe est simple : des gendarmes ou des policiers patrouillent de manière aléatoire devant votre domicile, pendant que vous êtes en vacances.

ⓘ Publicité

Chaque foyer peut demander à en bénéficier gratuitement, que vous habitiez en maison ou en immeuble. Selon les gendarmes du Bas-Rhin, les cambriolages sont en pleine recrudescence. Une quarantaine par semaine sont dénombrées en moyenne.

"On retrouve en terme de volume de cambriolages, les volumes de l'avant période Covid.+20% par rapport à l'an dernier sur l'ensemble du département, un peu plus en zone gendarmerie, donc pour nous c'est une vraie priorité. Il ne faut donc pas hésiter à s'inscrire à l'opération "Tranquillité vacances". Notre mission c'est de faire de la protection, d'être présents sur le terrain. Le message à faire passer, c'est aussi de dire que si vous voyez quelque chose qui vous semble anormal, il ne faut pas hésiter à le faire remonter en faisant le 17" explique le général Jude Vinot, commandant du groupement de gendarmerie du département du Bas-Rhin.

Concrètement une fois l'inscription effectuée, de façon aléatoire, au gré de leurs patrouilles, les gendarmes viennent jeter un œil aux logements inscrits. "La mise en œuvre de l'opération se fait dans la cadre des patrouilles de surveillance générale. De jour comme de nuit" explique le lieutenant Pascal Fronton, commandant de la brigade de Wolfisheim.

Carte interactive

Grâce à une carte interactive sur leur téléphone professionnel, les gendarmes peuvent gérer leurs passages devant chaque maison surveillée. Après chaque contrôle, ils préviennent le propriétaire. "L'utilisateur est averti après notre passage. On appuie sur un bouton et automatiquement il reçoit un courriel" précise le général Vinot, commandant des gendarmes du Bas-Rhin.

Les gendarmes disposent d'une carte sur leur smartphone pour organiser la surveillance des logements inscrits © Radio France - Antoine Balandra

Pour s'inscrire, il faut donc aller à l'accueil du commissariat le plus proche ou de la gendarmerie du secteur. Ou aller sur servicepublic.fr. C'est totalement gratuit. Les gendarmes vous invitent aussi à suivre les recommandations essentielles pour éviter les cambriolages. "Les gestes de prévention, c'est ce qui permet de ralentir les passages à l'acte. Mettre des alarmes, renforcer les serrures, ne pas laisser les fenêtres ouvertes pour aérer quand on n'est pas là. Ne pas laisser des échelles dans le jardin, ne pas laisser les outils qui trainent. Et bien évidemment, l'idée c'est de ne pas communiquer sur internet en disant qu'on est en vacances en Grèce, parce que ça aide le cambrioleur" souligne le général Vinot.