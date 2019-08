Bas-Rhin : des tags anti-migrants à Saint-Nabor revendiquent un incendie à Schiltigheim

Saint-Nabor, France

"Réfugiés dehors", peut-on lire aux côtés de plusieurs inscriptions racistes, mercredi 21 août, sur le bâtiment de la mairie de Saint-Nabor (Bas-Rhin), qui fait également office d'école. La commune est située au pied du Mont Saint-Odile. Une croix celtique, symbole fréquemment utilisé par des néo-nazis, est dessinée sur le mur, aux côté de l'inscription "Marx t'as rien compris", en référence au préfet du Bas-Rhin et de la région Grand-Est, Jean-Luc Marx.

Plus surprenant : l'un des tags revendique l'incendie qui a touché un immeuble de Schiltigheim lundi soir, à l'angle de la rue du Fondeur et de la rue des Vosges. Les deux communes sont séparées d'une quarantaine de kilomètres par la route. À Schiltigheim, les flammes étaient parties de deux endroits distincts dans la cave de l'immeuble, laissant penser à un incendie criminel. Six personnes avaient été évacuées par la grande échelle. L'immeuble abritait en partie des familles d'origine étrangère hébergées par l'association Horizon Amitié, confirme à France Bleu Alsace Patrick Maciejewski, 1er adjoint au maire de Schiltigheim.

Le maire de Saint-Nabor porte plainte

À Saint-Nabor, le maire François Lantz se dit "choqué" par les tags et exprime son "incompréhension", son "désarroi" et son "inquiétude". "Quand j'ai vu la croix celtique, ça m'a fait froid dans le dos", confie-t-il à France Bleu Alsace. L'élu dépose plainte mercredi après-midi à la gendarmerie de Rosheim.

Sur place, la brigade de recherche de Molsheim, la gendarmerie de Rosheim et la cellule d'identification criminelle de Strasbourg se sont déplacées mercredi matin, afin notamment d'effectuer des relevés. Visibles depuis la cour de l'école, le maire espère pouvoir effacer les tags avant la rentrée scolaire, le 2 septembre.

La commune de Schiltigheim a été touchée par quatre incendies depuis dimanche matin. Le premier à l'école Paul-Bert, le second à l'angle de la rue du Fondeur et de la rue des Vosges lundi, le troisième mardi soir sur un immeuble du Crous, rue Saint-Charles, et le quatrième, mardi soir également, dans un parking souterrain rue Perle.