Seebach, France

Le choc a été extrêmement violent. Vers 6h du matin samedi 30 juin, une voiture et ses cinq occupants sont entrés en collision avec un tracteur, à l'entrée du village de Seebach, au sud de Wissembourg (Bas-Rhin). Le conducteur de la voiture, âgé de 19 ans, est mort, ainsi qu'un passager, lui aussi âgé de 19 ans. Un adolescent de 16 ans est gravement blessé. Il a été évacué en urgence, par hélicoptère, vers le CHU de Hautepierre à Strasbourg.

Parmi les occupants de la voiture, deux autres jeunes sont plus légèrement blessés. On n'en sait pas plus pour l'instant sur les causes de ce choc frontal.