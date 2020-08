Bas-Rhin : il se masturbe devant des jeunes, un employé de club de foot condamné

Un homme de 60 ans est condamné à 18 mois de prison dont 10 avec sursis pour exhibition sexuelle, pour s'être mis nu et s'être masturbé devant des adolescents, et leur avoir envoyé des messages pornographiques.

L'homme a reconnu les faits lors de son procès. Selon Éléonore Tergoresse, substitut du procureur de Strasbourg, il les explique par "des pulsions". Un homme de 60 ans, présenté comme "homme à tout faire" d'un club de foot, a été condamné jeudi 20 août à 18 mois de prison dont 10 avec sursis pour s'être exhibé à plusieurs reprises devant des adolescents.

Nudité, masturbation et messages pornographiques

Les faits se sont déroulés pendant plus d'un an à partir de 2017 à Gundershoffen, Reichshoffen et Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin). L'un des adolescents concernés a prévenu son entraîneur. "Le plus souvent, l'homme prêtait sa voiture pour que les jeunes conduisent en forêt. Il était assis sur le fauteuil passager, se mettait nu et se masturbait devant eux", explique Éléonore Tergoresse à l'AFP. Il lui est aussi arrivé de se mettre nu devant des jeunes quand il les croisait.

L'homme envoyait des messages pornographiques à des mineurs avec des photos de lui nu ou en train de se masturber, accompagnés de propositions sexuelles, selon le parquet, qui précise en revanche qu'il n'y eu aucun contact physique d'après les adolescents interrogés. Le sexagénaire se voit interdire de travailler en relation avec des mineurs.