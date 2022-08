Bas-Rhin : incendie chez Safran à Molsheim, un site Seveso

Le feu s'est déclaré vers 0h30, dans la nuit du mercredi au jeudi 4 août, sur le site industriel Safran Landing Systems à Molsheim. Le panache de fumée était important. À 3h du matin, 88 sapeurs-pompiers, et 45 engins étaient déployés. Peu avant 5h, la préfecture du Bas-Rhin faisait savoir que l'incendie était maîtrisé et éteint.

Diffusion "résiduelle et non dangereuse" de produits chimiques

Le site est classé Seveso Seuil haut. Le bâtiment touché abrite différents produits chimiques, dont notamment de l'acide chromique et de l'acide cyanhydrique. Les mesures confirment à ce stade une diffusion "résiduelle et non dangereuse" de produits à l'extérieur du site, précise la préfecture, qui ajoute que les analyses se poursuivent.

Il n'y a aucune victime. Un périmètre de sécurité est toujours en place, les pompiers sont toujours sur les lieux. Il est demandé d'éviter la zone, et aux habitants du secteur de rester chez eux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À Molsheim, Safran est un centre de production de roues, de freins et d'équipements des systèmes hydrauliques de freinage et d'atterrissage. Il assure également la maintenance de ces systèmes, et de grands trains d'atterrissage.