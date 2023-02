Bas-Rhin : la délinquance est revenue à son niveau de 2019

Après plus de deux ans de crise sanitaire, l'activité policière est revenue à des niveaux d'avant 2019 a expliqué ce lundi Laurent Tarasco, le directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin lors d'une conférence de presse dressant le bilan de la sécurité dans le département pour l'année 2022. "On note une certaine baisse des atteintes aux biens en zone police par rapport à 2019, en revanche il y a une augmentation de 7% des atteintes aux personnes avec des violences physiques, et une augmentation de 3% des violences intra-familiales."

ⓘ Publicité

Moins de délinquance dans les quartiers prioritaires de Strasbourg

Toujours en zone police, la satisfaction porte cette année sur les quartiers prioritaires de Strasbourg : Meinau-Neuhof-Elsau et Hautepierre-Cronenbourg, avec des policiers sur le terrain quotidiennement et des opérations anti-drogue et anti-rodéos régulièrement. Les résultats sont là selon Laurent Tarasco : "Au Neuhof par exemple on constate une baisse globale de la délinquance de 10%. Il y a une baisse aussi dans ces quartiers des violences urbaines. Clairement la présence policière porte ses fruits."

"Les gens appellent les gendarmes pour régler les conflits du quotidien"

En zone gendarmerie, c'est à dire sur 505 communes du Bas-Rhin, on a constaté une hausse du nombre d'interventions : 107 interventions par jour en moyenne, en hausse de 7%. Pour Jude Vignot, le commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin cela dénote un certain changement des mentalités : "Cela montre que la société est rugueuse et qu'on a besoin de la présence des gendarmes pour venir régler les conflits. Les gens n'arrivent plus à régler cela entre eux donc ils nous appellent pour faire baisser la musique par exemple, là où avant ce genre de choses pouvait se régler sans nous."