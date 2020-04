Bas-Rhin : la gendarmerie lance un appel à témoins après un grave accident à Scherwiller

L'accident s'est produit mardi 24 avril entre 07h40 et 07h55, au croisement de la rue du Giessen et de la rue de la gare à Scherwiller. La collision a eu lieu entre une voiture qui circulait rue de la gare en direction d'Erbersheim, et un cycliste qui remontait la rue du Giessen vers le cédez-le-passage à l'intersection avec la rue de la gare.

Le cycliste grièvement blessé

Le cycliste, âgé de 86 ans, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital de Colmar en urgence absolue. Le conducteur de la voiture de 52 ans est indemne.

Toute personne ayant des informations permettant d'aider les enquêteurs peut contacter la communauté de brigades de Sélestat-Villé au 03.88.58.50.30.