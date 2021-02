Bas-Rhin : la police judiciaire démantèle trois plantations d'herbe de cannabis

Une belle saisie pour la police judiciaire de Strasbourg. Le 8 février dernier, elle a interpellé huit hommes et démantelé trois plantations clandestines d'herbe de cannabis et découvert l'équivalent de 300 pieds d'herbe.

C'est la conclusion d'une enquête entamée début 2020 pour les agents de l'antenne strasbourgeoise de l'office national anti-stupéfiants. Elle a suivi pendant des mois les agissements d'un homme, qu'elle soupçonnait de cultiver de l'herbe de cannabis dans des plantations indoor, aidé par plusieurs complices.

Le 8 février, huit personnes ont finalement été interpellées. Environ 300 pieds d'herbe de cannabis ont été découverts. Dans trois plantations clandestines, situées à Bouxwiller (Bas-Rhin) dans un snack bar désaffecté, mais aussi dans la banlieue de Strasbourg, à Lingolsheim dans un appartement et à Illkirch-Graffenstaden dans un pavillon.

15 kilos de drogue

Du matériel de culture, mais aussi des armes à feu des munitions et des véhicules ont aussi été récupérés. Du matériel qui aurait été acheté grâce à la vente de la drogue. L'enquête a été menée en collaboration avec la brigade de recherche et d'intervention et la plate-forme d'identification des avoirs criminels de la police judiciaire de Strasbourg.

Au total, 15 kilos de drogue d'une valeur de 5.000 euros le kilo ont été retrouvés. La marchandise était destinée à la revente dans le quartier du Neuhof et de la Meinau. Six personnes ont été présentées à un juge, trois ont été incarcérées.