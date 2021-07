Bas-Rhin : la préfète annonce un tour de vis pour lutter contre la progression des cas de coronavirus

Face à la progression des cas de Covid-19 dans le Bas-Rhin et particulièrement à Strasbourg, la préfète annonce l'interdiction de la vente d'alcool dans l'espace public et un renforcement de l'obligation de port du masque. Les bars pourraient aussi devoir fermer plus tôt.