Bas-Rhin : 80 stèles du cimetière juif de Quatzenheim profanées

Quatzenheim, France

Des croix gammées taguées sur plus de 70 stèles. La scène choque à Quatzenheim, près de Strasbourg. Alors que des rassemblements contre l'antisémitisme sont prévus partout en France mardi 19 février, on apprend la profanation de cimetière juif de cette petite commune du Bas-Rhin.

L'entrée du cimetière juif de Quatzenheim : une croix gammée sur la grille. © Radio France - Lucile Guillotin

Sylvain Wasermann, député LREM du Bas-Rhin et maire de Quatzenheim pendant dix ans, est très ému. Il exprime sa colère et sa révolte. Le mur du cimetière juif de la commune avait déjà été dégradé il y a 20 ans, mais jamais les stèles n'avaient été profanées

A Quatzenheim, la gendarmerie a bouclé le secteur et effectue les premières constatations. Le sous-préfet de Saverne est sur place. Le préfet Jean-Luc Marx "condamne avec la plus grande fermeté cet acte antisémite odieux et exprime son soutien le plus total à la communauté juive". Il se rendra sur place cet après-midi aux côtés des représentants du Consistoire israélite du Bas-Rhin et des représentants de la municipalité.

Des inscriptions en allemand ou en alsacien sur certaines stèles. © Radio France - Lucile Guillotin