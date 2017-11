Bas-Rhin : le rush chez les producteurs de sapins

C'est la période pour aller chercher son sapin et quel meilleur endroit que l'Alsace. Du côté des producteurs, on est dans le rush avant les premières ventes. Rencontre avec un producteur de Bourg-Bruche dans le Bas-Rhin, Christian Loew.

Alors que le sapin de l'Élysée vient d'être coupé dans le Morvan, près de Brassy dans la Nièvre. Celui de la Maison Blanche est arrivé ce mardi d'une forêt du Wisconsin.

Les producteurs s'activent en Alsace, une région bien connue pour les arbres de Noël. Le sapin de Noël trouve effectivement son origine, en Alsace. Au XVIe siècle, on l'installait déjà dans les maisons et on le décorait avec des fruits. Du côté des producteurs, à cette période de l'année, on entre dans le rush avant les premières ventes.

Christian Loew possède un domaine de sept hectares à Bourg-Bruche © Radio France - Yassine Khelfa

C'est très concentré, deux mois de travail intensifs pour moi mais je suis habitué, je fais ça depuis mes vingt ans ! — Christian Loew

Producteur de père en fils

À Bourg-Bruche dans le Bas-Rhin, Christian Loew a repris l'exploitation de son père disparu. Depuis la grande maison de ce producteur alsacien, on voit les Vosges, un peu plus loin on aperçoit le Donon et le col du Hantz. Au creux de la montagne, la Vallée de la Bruche. Ici, on respire l'odeur du sapin dans cette terre de sept hectares, propice aux Nordmann et aux autres épicéas. C'est la partie de l'année la plus chargée pour ce producteur. Ses clients arrivent déjà fin novembre alors il faut organiser ses journées.

Les sapins de Christian Loew mesurent entre cinquante centimètres et douze mètres. Pour le prix, c'est en fonction de la hauteur. Les intéressés peuvent néanmoins faire leur demande sur la page Facebook des sapins Loew.