Bas-Rhin : le Super U de Seltz évacué

Le Super U de Seltz dans le Bas-Rhin a été évacué ce lundi matin à cause de picotements ressentis par le personnel et les clients du supermarché. Le problème venait d'une fuite sur un frigo. Tout est rentré dans l'ordre depuis.

Seltz, France

Le personnel et les clients du Super U de Seltz dans le Bas-Rhin ont été évacués ce matin à cause de picotements ressentis par une dizaine d'entre eux. Picotements à la gorge et aux yeux. Tout le monde est donc resté sur le parking le temps de l'intervention des pompiers.

Deux personnes transportées à l'hôpital

Au final, deux personnes ont été transportées à l'hôpital pour une gêne persistante. Après vérifications, il apparaît que le problème provenait d'un frigo du supermarché. Il y avait une fuite de gaz sur l'un des réfrigérateurs du magasin.

Tout est rentré dans l'ordre depuis. Le Super U a rouvert normalement.