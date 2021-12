Bas-Rhin : plusieurs milliers de cachets d'ecstasy écoulés, un trafic de stupéfiants démantelé

Les gendarmes de Wissembourg ont interpellé cinq personnes lundi 29 novembre et démantelé un trafic de drogue dans le nord du Bas-Rhin.

Les gendarmes de la brigade de recherches de Wissembourg annonce avoir démantelé un trafic de stupéfiants impliquant cinq personnes à Gries et dans les communes alentours du Bas-Rhin. A la tête du réseau, un couple qui s’approvisionnait en Belgique en effectuant des allers-retours et revendait ensuite les différents produits sur le nord du département du Bas-Rhin avec l’aide de trois autres personnes.

Les cinq personnes mises en cause ont été interpellées le 29 novembre. Plusieurs produits stupéfiants, des armes à feu et des espèces ont été découvertes. Vingt consommateurs ont été entendus.

L’un des revendeurs a reconnu, sur une période de deux années, avoir écoulé plus de 3 kilos d’amphétamines, 1,5 kilo de résine de cannabis et plusieurs milliers de cachets d’ecstasy. Les mis en cause ont été déférés ce vendredi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

