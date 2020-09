Bas-Rhin : quatre personnes âgées gravement blessées dans un accident de la route

Un grave accident de la route s'est produit ce vendredi 18 septembre en fin d'après-midi sur la RD8 entre Sarre-Union et Domfessel dans le Bas-Rhin. Les quatre passagers, âgés de 69 à 81 ans, ont été grièvement blessés.

Les quatre passagers, trois hommes de 71, 73 et 81 ans et une femme âgée de 69 ans, ont été grièvement blessés. La dizaine de pompiers présents sur les lieux de l'accident ont transporté les victimes vers l'hôpital de Sarreguemines et au CHU de Hautepierre à Strasbourg.