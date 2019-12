Dans la nuit de samedi à dimanche 29 décembre, un feu de voiture s'est propagé à un immeuble dans la rue principale de la Walck (au nord de Pfaffenhoffen). Plusieurs appartements ont été impactés, six personnes ont dû être relogées.

Bas-Rhin : six personnes relogées après un incendie à la Walck

La Walck, Val-de-Moder, France

Les pompiers bas-rhinois ont été appelés vers 2h30 dimanche 29 décembre pour un feu de voiture à la Walck (qui appartient désormais à la nouvelle commune Val-de-Moder) mais l'incendie s'est ensuite propagé le long de la façade d'un immeuble au 20 rue principale.

Les deux départements du premier étage et les combles ont été impactés par le sinistre. Les six occupants ont été relogés, par leur familles et la mairie.