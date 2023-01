Bas-Rhin : un ancien entraîneur de football condamné à 16 ans de prison pour des faits de viols sur mineur

Un ancien entraîneur de football a été condamné ce mardi à 16 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Bas-Rhin assortie d'une peine de sûreté des deux tiers pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur des mineurs. Il a entraîné des clubs du département.

Des agressions sexuelles commises sur plusieurs enfants

L'accusé était poursuivi pour des viols et agressions sexuelles commis entre 2016 et 2019 sur son fils porteur d'un handicap mental et pour des agressions sexuelles commises sur six autres enfants dont sa fille. Il a rencontré les enfants dans le cadre de sa fonction d'entraîneur.

Le procès s'est déroulé à huis clos. Agé de 49 ans, l'accusé a reconnu les faits. A sa sortie de prison, il fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant trois ans assorti d'une obligation de soins. Selon nos confrères des DNA, il avait déjà été condamné en 2018 pour avoir imposé une fellation à un enfant.