Bas-Rhin : un champ de luzerne saccagé par des quads, l'agriculteur très en colère

La colère d'un éleveur de moutons de Preuschdorf dans le nord du Bas-Rhin. Stéphane Huchot a eu la désagréable surprise ce lundi soir de découvrir que l'un de ses champs avait été saccagé par des quads ou des motos cross. Un champ situé entre Preuschdorf et Lampertsloch qu'il venait justement d'ensemencer en luzerne.

"On a découvert cela lundi, en passant sur la route. C'est une parcelle qui donne sur la route. On a vu qu'elle était défoncée. C'est un pré carrément retourné par des engins qui ont fait du cross. C'est des gars qui se sont amusés sur notre parcelle" explique l'éleveur.

La parcelle abîmée à Preuschdorf - Stéphane Huchot

Et les dégâts sont plus qu'embêtants, puisque le champ était destiné à nourrir les animaux. "La parcelle a été ensemencée à l'automne en luzerne. On sème en automne pour que la plante soit assez robuste au printemps pour soutenir une éventuelle sécheresse. Donc cela met à mal toute la culture puisque cette parcelle il faudra la ré ensemencer au printemps et si il fait trop sec la plante ne résistera pas" explique Stéphane Huchot.

Problèmes à répétition

L'éleveur a donc porté plainte à la gendarmerie de Woerth. Il est très en colère. "C'est la première fois où l'on est à un stade tel. Mais ce sont des problèmes à répétition, les motos, les quads qui font du cross dans les parcelles. On a déjà eu 8 jours avant la moisson des motos qui passaient dans les céréales. Quand le terrain est sec, il font moins de dégâts, mais là les sols sont détrempés, alors ils ont littéralement cassé la parcelle" déplore l'éleveur.

"Imaginez si je venais vous faire cela dans votre gazon ! On a des bêtes à nourrir, nous, c'est notre gagne pain" conclut-il.