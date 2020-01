Bas-Rhin : un chauffeur retrouvé mort dans son camion au niveau de l'aire de Brumath sur l'A4

Les gendarmes ont alerté les pompiers parce qu'un chauffeur de poids-lourd ne répondait plus aux appels samedi 4 janvier. Les sapeurs-pompiers ont trouvé l'homme mort dans sa cabine sur l'aire d'autoroute de Brumath (A4).

Brumath, France

C'est l'employeur du chauffeur de poids-lourd qui a donné l'alerte. N'ayant pas de nouvelles de son employé, il a contacté les gendarmes du Bas-Rhin. Ces derniers ont ensuite fait appel aux pompiers vers 16h30 samedi 4 janvier.

Le chauffeur de 53 ans a finalement été retrouvé dans la cabine de son camion, inanimé. Le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) n'a pu que constater le décès du quinquagénaire. Il était stationné au niveau de l'aire d'autoroute de Brumath sur l'A4 dans le sens Paris-Strasbourg. Les investigations de la gendarmerie sont en cours pour déterminer les causes du décès. On ne connait pas l'origine de la victime.