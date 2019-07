Bas-Rhin : un homme blessé par balle à Eckbolsheim

Eckbolsheim, France

Des coups de feu ont été tirés ce lundi à l'aube rue des Près, dans un quartier tranquille d'Eckbolsheim. Un jeune homme a été touché à la jambe. Pris en charge par les pompiers, l'homme est sorti de l'hôpital dans la matinée.

Le tireur n'a pas été identifié et on ne connait pas encore les raisons de cet acte. Un périmètre de sécurité est toujours en place à la mi-journée dans cette rue pavillonnaire situé entre Eckbolsheim et Wolfisheim.