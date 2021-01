Bas-Rhin : un jeune homme de 24 ans décède, "la tête arrachée" par un mortier

L'interdiction de la vente et de l'achat de tous les types de pétards en Alsace n'aura pas empêché un drame. Un jeune de homme de 24 ans est décédé en ayant "la tête arrachée" après avoir manipulé un pétard de type mortier en pleine rue dans la nuit du jeudi 31 décembre au vendredi 1er janvier, à l'occasion du réveillon du Nouvel An, indique la préfecture.

L'accident s'est produit sur la commune de Boofzheim, près de Benfeld, dans le Bas-Rhin. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Un autre jeune, âgé de 25 ans, a lui été sérieusement blessé au visage. Il a dû être hospitalisé.

Trois autres personnes légèrement blessées

Lors du réveillon du Nouvel An, trois autres personnes ont été blessées dans le Bas-Rhin à cause de pétards sur les communes d'Eschau, de Mutzig et de Bischheim. Au moins l'une d'entre elles a eu un doigt arraché.