Bas-Rhin : un septuagénaire retrouvé mort chez lui à Offwiller

Offwiller, France

Son corps était dans un tel état de décomposition qu'il était impossible de l'identifier. La brigade scientifique de Strasbourg a dû venir pour faire des prélèvements ADN. L'homme de 70 ans, natif d'Offwiller, était allongé sur le sol de la cuisine. Il serait mort de causes naturelles et son chien laissé seul dans la maison depuis plusieurs mois s'en serait pris à lui pour survivre.

Décrit comme marginal, le septuagénaire, divorcé et père de deux enfants, ne sortait quasiment jamais de chez lui. Passionné par les armes, il en possédait plusieurs non déclarées ainsi que des grenades, donc les pompiers ont d'abord appelé les démineurs avant d'entrer dans la maison. C'est sa fille qui a alerté les secours, elle passait rarement le voir et là elle s'inquiétait car il ne répondait pas quand elle frappait à la porte. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Niederbronn-les-Bains, est en cours pour rechercher les causes exactes de la mort.