VIDÉOS - Bas-Rhin : le Moulin des moines détruit par un important incendie à Krautwiller

Un incendie a fait rage ce vendredi 6 août au soir au Moulin des moines à Krautwiller dans le Bas-Rhin. Le feu s'est déclaré à 20h50. Les flammes ont d'abord dévoré la fragile charpente métallique des ateliers et des hangars de stockage. Le vent a ensuite dirigé le brasier vers les bâtiments anciens, en colombages. C'est un automobiliste qui a alerté les pompiers de Brumath. A 22 heures, 114 pompiers étaient sur place avec 50 engins. Le feu est attisé par le vent.

Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés pour venir à bout des flammes. © Radio France - François Chagnaud

Les pompiers assurent qu'il n'y a plus de risques de propagation. Le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours est sur place. A 1 heure du matin, le feu était circonscrit, mais toujours pas éteint. Un bâtiment en colombages de dix mètres de haut menace de s'effondrer. Les silos contenant grain et farine ont été protégés, ainsi qu'une cuve de propane.

L'incendie a été définitivement maîtrisé vers 3 heures du matin, mais il est toujours actif sous forme de résiduels samedi matin. Une centaine de pompiers sont restés sur place pour gérer les déblais et éviter tout nouveau départ de feu. Au plus fort de l'incendie, 146 pompiers ont été mobilisés.

Tout le moulin est en feu, tout est détruit

Joint par France Bleu Alsace, Edouard Meckert, le fondateur et propriétaire du site, âgé de 80 ans, assiste impuissant au drame. Selon lui, il n'y a pas de blessé. Les salariés n'étaient pas sur place au moment du départ de feu. "Nous sommes très inquiets, tout le moulin est en feu, tout est détruit. Lundi, ce sont 50 personnes qui vont se retrouver au chômage technique", prévient Edouard Meckert. Plus de 10.000 mètres carrés sont partis en fumée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers recommandent d'éviter le secteur. La route départementale 58 est barrée à la circulation à Krautwiller. Une déviation est mise en place par les départementale 732 et 332 via Mommenheim et la RD421.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Moulin des Moines, basé à Krautwiller, près de Brumath, est un pionnier du bio. Il produit depuis 1970 des farines, des céréales, des biscuits et même du chocolat bio. Parti de trois personnes il y a cinquante ans, le groupe familial emploie aujourd'hui au total 350 salariés dans plusieurs entreprises : le Moulin des Moines, les bretzels et biscuits Boehli à Gundershoffen, les biscuits Alsace Biscuits Tradition à Geudertheim et l’eau minérale Celtic à Niederbronn-les-Bains.