Bas-Rhin : un jeune homme porté disparu depuis deux semaines après un accident de voiture

Les gendarmes du Bas-Rhin lancent un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 24 ans le 6 août 2023. Le véhicule de François Drid a été retrouvé accidenté à l'entrée de la commune de Westhoffen (Bas-Rhin) ce jour-là. Depuis, ses proches sont sans nouvelles.

ⓘ Publicité

Les gendarmes précisent que le jeune homme mesure 1m78, qu'il est mince, qu'il porte une barbe et que ses cheveux sont châtains-foncé. Il porte un short turquoise, un bracelet brésilien vert et bleu délavé, une montre de marque "Apple Watch" noire, une casquette, un sac de randonnée noir. Il porte des lunettes et a plusieurs tatouages (un scorpion sur la cuisse droite, smiley sur la gauche). François Drid est malade et peut présenter une attitude désorientée.

Si vous disposez d'éléments permettant d'appuyer l'enquête en cours et d'orienter les recherches, les gendarmes vous demandent d'appeler le 17 ou la brigade de Saverne au 03 88 87 02 45.

Sa compagne et sa famille ont déjà relayé plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour tenter de la localiser.