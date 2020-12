Bas-Rhin : un jeune vendeur de mortiers d'artifice interpellé

C'est un signalement anonyme qui a mis les policiers de l'Unité de recherches judiciaires de la Sûreté départementale du Bas-Rhin sur la piste. Après enquête, ils sont parvenus à identifier un jeune homme de 18 ans, habitant de Bischheim, qui vendait des mortiers d'artifice sur Facebook.

Une grosse saisie de pétards

Lors d'une perquisition à son domicile, les policiers ont découvert 64 artifices de type mortiers, "des tubes pouvant effectuer huit tirs successifs", précise la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) dans un communiqué diffusé jeudi 17 décembre. Le Bischheimois a également reconnu avoir acheté 100 pièces de ces artifices, en vue de les revendre. Il convoqué au tribunal judiciaire de Strasbourg en mars prochain.

Les feux d'artifices sont interdits à la vente et à l'utilisation tout le mois de décembre dans le Bas-Rhin, par arrêté de la préfecture. Mais cela n'empêche pas les pétards de se faire entendre dans le département depuis déjà plusieurs semaines, entraînant de nombreux signalements. Le Centre d'information et de commandement de Strasbourg a engagé plus d'une centaine de patrouilles depuis début novembre sur ce type d'interventions.