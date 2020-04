Un conducteur de 82 ans est mort mardi en début d'après-midi sur la RD426 à hauteur d'Erstein et en direction de Krafft. Il a percuté un camion.

Bas-Rhin : un mort dans un choc frontal entre un poids lourd et une voiture entre Erstein et Krafft

Le choc s'est produit à forte vitesse. Une voiture et un poids lourd se sont percutées frontalement mardi 28 avril, vers 13h, sur la RD426 à hauteur d'Erstein, et en direction de Krafft (Bas-Rhin). Le conducteur de la voiture, un homme de 82 ans, n'a pas survécu. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, et les tentatives de réanimation ont été vaines. Le conducteur du poids lourd est indemne.