Bas-Rhin : un père de famille se noie au lac Achard, c'est la deuxième noyade à cet endroit cet été

Un homme d'une quarantaine d'année s'est noyé ce jeudi au lac Achard à Illkirch-Graffenstaden. Le drame s'est déroulé exactement au même endroit où une jeune fille s'est noyée le 19 juin dernier. Les pompiers se sont rendus sur place vers 18h30 mais n'ont rien pu faire.

Une zone interdite à la baignade

Il s'agit d'une zone interdite à la baignade. "Je suis vraiment secoué", réagit Vincent Debes vice-président de l'Eurométropole en charge du sport et des équipements sportifs "un mort c'était déjà trop mais alors deux... Nous allons faire une réunion dès vendredi pour essayer de trouver une solution. Il y a déjà des panneaux mais cette zone est trompeuse. Il y a du sable fin, au début c'est facile puis ça descend subitement à cinq six mètres. Si on ne sait pas nager, on est aspiré." Vincent Debes a pris contact avec la mairie d'Illkirch pour organiser une réunion dès la semaine prochaine.