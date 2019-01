Bas-Rhin : un pistolet et des outils lancés au-dessus du grillage de la prison d'Oermingen

Oermingen, France

Lundi, vers 15h, une alerte se déclenche grâce à un câble du grillage d'enceinte. Un agent aperçoit sur la caméra un individu appuyé contre le grillage, ce dernier est en train de lancer des colis dans l'enceinte de la prison. L'équipe d'intervention se rend sur place mais l'individu réussi à s'enfuir.

De nombreuses tentatives d'évasion depuis le début de l'année

Le personnel récupère les colis et, selon FO et la CGT pénitentiaire dans un communiqué, se trouvent a l'intérieur un pistolet semi-automatique 9 mm avec son chargeur, une pince monseigneur et une lame de scie à métaux. Pour les syndicats, cela ne fait aucun doute, l'arme et les outils étaient destinés à un ou plusieurs détenus de l'établissement.

Suite à cet incident, une fouille a été organisée en présence du directeur interrégional mais cela n'a rien donné. La CGT pénitentiaire monte au créneau et dénonce "les nombreuses tentatives d'évasion qui ont eu lieu depuis le début de l'année". Le syndicat demande que "des mesures rapides et efficaces soient prises pour améliorer la sécurité".