Bas-Rhin : une fillette de 9 ans décède dans un accident de voiture

Un fillette de 9 ans est décédée ce jeudi après-midi dans un accident de voiture. Une femme de 34 ans était au volant et a fait une sortie de route sur la D178 entre Eschbourg et la Petite Pierre.

La conductrice et le petit garçon ont été admis pour blessures légères à l'hôpital de Saverne.