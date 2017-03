Bas-Rhin : une octogénaire retrouvée morte des années après son décès, sa fille soupçonnée d'escroquerie

Le corps d'une octogénaire a été découvert dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile. Cette habitante d’Erckartswiller (Bas-Rhin) n'avait pas donné de signe de vie depuis plusieurs années. Sa mort remonterait aux années 2000. Sa fille a été placée sous contrôle judiciaire pour escroquerie.

Elle continuait de toucher sa pension de retraite

Pourtant pendant tout ce temps, sa pension de retraite continuait de lui être versée. Son entourage est soupçonné d’avoir dissimulé son décès pour toucher sa retraite.

Après deux jours de garde à vue, sa fille a été mise en examen pour escroquerie et placée sous contrôle judiciaire. Son gendre, lui a été remis en liberté et placé sous le statut de témoin assisté. L'autopsie devrait permettre de déterminer dans les jours qui viennent, les causes mais aussi plus précisément la date du décès.