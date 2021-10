Bas-Rhin : une série de disparitions de chats à Kolbsheim

Mais que se passe-t-il dans le village de Kolbsheim, petit village à l'ouest de Strasbourg? Depuis le début de l'année une douzaine de chats a disparu. L'un d'eux a même été retrouvé mort empoisonné.

On a cherché dans toutes les maisons

Il y a trois semaines, Robine, la petite chatte tigrée de Nathalie et Pascal n'est pas revenue manger dans sa gamelle, comme elle le faisait tous les midis. L'animal n'avait pas l'habitude d'aller très loin, ses maitres se sont vites inquiétés : "On a cherché dans toutes les maisons du quartier, dans les villages alentours, on a regardé si elle n'était pas morte écrasée au bord de la route, mais rien du tout, elle s'est volatilisée en même temps que deux autres chats avec qui elle avait l'habitude de jouer".

Solidarité dans le village

Une semaine plus tard, dans une autre rue du village, c'était au tour de Zazou, le chat noir de Brigitte, alors que lui aussi n'avait pas l'habitude de fuguer. "Je me suis alors rendue compte que je n'étais pas la seule dans le village. Une solidarité s'est mise en place. Chacun a regardé partout, l'épicière a collé des affiches, heureusement qu'il y a eu cette entraide car franchement c'est un crève-cœur. J'espère que mon chat sera le dernier de la série".

La solidarité s'est organisée, notamment à l'épicerie, où les messages ont été affichés à l'entrée. © Radio France - Emilie Pou

La mairie a publié un communiqué sur sa page Facebook

La mairie l'espère aussi. Une note a été publiée dans le bulletin municipal et sur la page Facebook pour alerter les habitants, un texte écrit pas Régis Bacher, adjoint à la communication :" Nous l'avons fait à titre pédagogique pour alerter les gens sur ce qui se passe et pour leur demander de faire attention à leurs animaux domestiques, mais aussi de faire attention aux produits toxiques qu'ils peuvent utiliser dans leurs jardins. Pour l'instant on ne sait pas du tout si c'est accidentel ou criminel, mais une douzaine de chats ça nous parait beaucoup".

La mairie rappelle aussi que l'empoisonnement d'un animal est passible d'une amande pouvant aller jusqu'à 3 000 euros.