Base aérienne de Nancy-Ochey : 800 personnes rendent hommage aux deux militaires morts dans le Jura

La ministre des Armées Florence Parly et le général Philippe Lavigne, chef d'état-major de l'Armée de l'air se recueillent devant les deux cercueils

Ochey, France

Il avait 30 ans et était natif de Pau. Elle aussi allait fêter ses 30 ans et était originaire de Clermont-Ferrand. Une cérémonie à la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) a eu lieu vendredi 18 janvier en hommage au Commandant Baptiste Chirié et à la Capitaine Audrey Michelon, deux militaires de la BA 133, morts dans le Jura le 9 janvier dans le crash de leur Mirage 2000D, lors d'un vol d'entraînement.

La ministre des Armées, Florence Parly, et le chef d'état-major de l'Armée de l'air, le général Philippe Lavigne, ont présidé cette cérémonie, en présence d'environ 800 personnes dont 200 proches du pilote et de sa navigatrice.

La ministre Florence Parly a passé les troupes en revue © Radio France - Isabelle Baudriller

Sous un ciel bas et par un froid piquant, après avoir passé en revue les troupes et salué les familles des deux disparus, Florence Parly a prononcé l'éloge funèbre devant les cercueils couverts du drapeau tricolore. "La neige tombait, emprisonnant sous son manteau les collines de la Lorraine, le massif du Jura. La neige tombait, mais pour vous la mission commençait. Une mission exigeante, des conditions très rudes. Mais rien n'empêche un équipage de votre qualité de s'entraîner pour servir."

Concentrés, attentifs, déterminés, vous avez pris les airs. Passionnés, engagés, investis, vous vous êtes emparés du ciel" - Florence Parly, ministre des Armées.

Une ministre très émue lorsqu'elle a évoqué les deux enfants de Baptiste Chirié et leur petite sœur qui naîtra bientôt. "Vous étiez un rayon de soleil, un tourbillon de joie, une camarade précieuse", a-t-elle dit en s'adressant à Audrey Michelon. Lui comptait 24 missions de guerre et 940 heures de vol. Elle, 97 missions de guerre et 1 250 heures de vol.

Lors de la cérémonie, tous deux ont été promus Chevaliers de la légion d'honneur et se sont vue décerner la médaille d'or de la Défense nationale avec palme.