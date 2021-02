Base militaire de Nancy-Ochey : une enquête préliminaire ouverte après des plaintes pour harcèlement moral

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Metz après le dépôt de cinq plaintes en décembre pour "harcèlement moral" par des militaires et anciens militaires de la base aérienne 133 de Nancy Ochey. La section de recherche de la gendarmerie de l'air va s'occuper de l'enquête.

Le parquet de Metz ouvre une enquête préliminaire sur l'affaire d'harcèlement moral qui concerne la base aérienne 133 de Nancy-Ochey. Information de l'AFP citant le procureur de Metz, que nous avons pu confirmer.

Fin décembre, cinq militaires et anciens militaires de la base ont porté plainte pour "harcèlement moral". Leur avocat, maître Frédéric Berna dénonçait alors "des actes d'harcèlement moral et sexuel, et de violences volontaires."

Cette enquête sera menée par la section des recherche de la gendarmerie de l'air, selon le procureur de la république de Metz Christian Mercuri.

Une avancée rapide et importante

"C'est une avancée extrêmement rapide et importante, commente Frédéric Berna, c'est la preuve que les faits que nous dénonçons sont pris très au sérieux. Le fait que mes clients commencent à subir des pressions nous confortent dans l'idée qu'un certain nombre de personnes sont très mal à l'aise avec l'enquête qui est en cours."

Un sixième militaire de la base a porté plainte pour des faits similaires. Dans ce cas l'enquête "touche à sa fin, des faits graves semblent avérés" ajoute Frédéric Berna qui défend également ce militaire.