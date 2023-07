Basic Fit sanctionné pour avoir mal informé les consommateurs sur les abonnements dans des salles du Nord

La direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord a prononcé une amende de 68.500 € à l’encontre de la société Basic Fit II pour avoir mal informé les consommateurs sur ses abonnements.

ⓘ Publicité

La société écope d'une amende de 68.500 €

Des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) ont mené une enquête notamment dans le département du Nord entre mars 2022 et janvier 2023. Les enquêteurs ont relevé plusieurs manquements dans plusieurs salles de sport de l'enseigne dans le Nord et sur ses sites Internet.

Parmi les manquements, il y a le défaut d’information des consommateurs avant qu’ils souscrivent un abonnement notamment sur les conditions de résiliation et sur la possibilité de saisir un médiateur de la consommation en cas de litige. Autre manquement signalé par les enquêteurs, l'absence de remise de facture.

Il y avait également de nombreux manquements concernant les sites internet de la société :