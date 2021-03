Basket - Jeep Elite : Cholet-BBD reporté, les deux clubs menacés de sanctions

Les résultats des tests PCR des joueurs de Cholet Basket, effectués un peu plus tôt dans la journée, sont arrivés tard ce samedi. Peu avant le début de la rencontre contre le Boulazac Basket Dordogne, Cholet annonce que trois de ses joueurs sont positifs au coronavirus, ainsi que deux membres du staff. Les deux clubs refusent de joueur mais la Ligue Nationale de Basket ordonne de maintenir la rencontre. Gilles Bourdouleix, le maire de Cholet décide de fermer la salle.

Le maire siffle la fin de la partie

Une fois les tests positifs annoncé, les dirigeants des deux clubs se rassemblent et discutent. Faut-il maintenir le match ? Cholet Basket et le BBD refusent de jouer. Sauf que la Ligue Nationale de Basket, organisatrice du championnat de Jeep Elite, veut à tout prix que la rencontre ait lieu. Selon les règles de la LNB, un match ne peut pas être joué seulement si plus de cinq joueurs sont positifs. Or, hier, trois tests reviennent positifs chez les basketteurs choletais. Après des minutes d'atermoiements, le maire de Cholet prend la décision finale : la salle de la Meilleraie est évacuée sur le champ.

Une intervention du maire saluée par le BBD sur Twitter :

Des sanctions contre Cholet et le BBD ?

Le match est donc reporté. Cette décision ne plait pas du tout à la Ligue qui explique dans un communiqué : "La Commission Sportive de la Ligue Nationale de Basket a pris acte de la décision des deux Présidents des deux clubs. La rencontre n’aura pas lieu. Le dossier sera traité dans les meilleurs délais". Les dirigeants des deux clubs devraient prochainement passés en commission de discipline car ils n'ont pas respectés les règles de la LNB. Ils encourent des sanctions comme une amende ou des pénalités.

L'équipe de Cholet s'était fait testée avant le match contre Monaco

Les tests effectués 72h avant Cholet-BBD étaient tous négatifs pour les deux clubs. Mais l'équipe de Cholet était obligée de se faire tester de nouveau en raison de son déplacement par avion à Monaco lundi. Les joueurs doivent en effet franchir la frontière. Les tests sont obligatoires. Cinq cas sont alors décelés. Autrement dit, Cholet était apte à jouer contre Boulazac mais inapte contre Monaco. Le temps d'incubation explique ce paradoxe. Cela montre aussi les limites du protocole de la Ligue. En obligeant Cholet et le BBD à jouer, elle prenait le risque de contaminer Boulazac qui lui même pouvait contaminer Chlon mardi. Le club bourguignon lui même peut être déjà contaminé par Cholet. Les deux clubs se sont rencontrés il y a huit jours. La Ligue veut elle boucler le championnat de Jeep Elite vaille que vaille ?

La suite pour le BBD ?

Le Boulazac Basket Dordogne ne rentre pas en Dordogne. Malgré un déplacement pour rien à Cholet, le club part directement pour Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) en bus. Les deux équipes s'affrontent ce mardi. Le match sera à vivre en direct sur France Bleu Périgord dès 18h45.