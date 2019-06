Basket : le Limoges CSP vise une invitation en Eurocup pour la saison 2019-2020

Limoges, France

La nouvelle équipe dirigeante du Limoges CSP continue à poser ses jalons pour la saison 2019-2020. Le club de basket a décidé de solliciter une "wild card" pour être invité en Eurocup, la deuxième compétition européenne la plus importante après l'EuroLeague. La réponse est attendue début juillet au plus tard.

Ces deux dernières saisons, le Limoges CSP a réussi à atteindre le top 16 de l'Eurocup et le club préfère se positionner à nouveau sur cette compétion, plutôt que la FIBA Champions League pour laquelle il aurait aussi pu postuler. Le président du Limoges CSP explique ce choix par un "attachement historique". Yves Martinez précise dans un communiqué : "Le club et son public y ont connu leurs plus grandes émotions et leurs plus grands succès et nous fondons de raisonnables espoirs que notre qualification en Eurocup soit positivement acceptée par cette organisation." En cas de réponse positive, le fait de disputer l'Eurocup serait aussi un argument de poids pour le recrutement des futurs joueurs du CSP.