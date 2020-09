VIDÉO - Une rave party illégale réunit plus d'un millier de "teufers" à Basse-Goulaine près de Nantes

Une rave party illégale se tient depuis ce samedi matin à Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), près de Nantes. Plus de 1000 personnes sont rassemblées dans un champ. La préfecture de Loire-Atlantique avait pourtant pris un arrêté interdisant les rassemblements festifs.

Des "teufers" venus de toute la France mais aussi de Belgique et d'Italie participent depuis ce samedi matin à une rave-party illégale à Basse-Goulaine Plus de 1000 personnes sont réunies. Elles sont installées dans un champ près de l'aire de co-voiturage de Bellevue. Les enceintes crachent de la musique techno depuis vers 8h30. En cette période de Covid-19, la distanciation sociale n'est pas respectée et pratiquement aucun participant ne porte le masque. La préfecture de Loire-Atlantique avait pourtant pris un arrêté interdisant les rassemblements festifs.