Bassin d'Arcachon : 15 personnes dont six enfants hélitreuillées depuis un bateau échoué sur un banc de sable

Leur bateau semi-rigide s'est échoué sur le sable. 15 personnes ont dû appeler les secours en mer, ce lundi vers 21h30, piégées par la marée descendante, à 0,9 mile nautique au Nord du banc d'Arguin, entre la Dune du Pilat et le Cap-Ferret. À bord de l'embarcation se trouvaient 15 personnes : neuf adultes tous âgés d'une trentaine d'années et six enfants, qui ont entre un et sept ans.

Un hélicoptère Caracal de l'armée de l'air les a alors pris en charge. Dans un premier temps, vers 22h23, il a évacué huit personnes vers la base aérienne de Cazaux, laissant un secouriste à bord. Les autres passagers du bateau ont pu être ramenées à la base vers 23h30. Personne n'a été blessé.