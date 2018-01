Audenge, France

Tout commence par un banal contrôle routier à Lanton jeudi dernier. A la vue des gendarmes un automobiliste accélère et grille un stop. Les militaires tentent de le stopper une première fois mais la voiture contourne le barrage et s'enfuit. S'en suit une course poursuite de plusieurs kilomètres sur les routes du Bassin d'Arcachon.

Le fuyard, accélère puis freine brutalement, tentant visiblement de neutraliser la voiture de gendarmerie. Les deux véhicules se percutent mais la course-poursuite continue. Au passage d'un rond-rond le fuyard ouvre sa vitre et se débarrasse d'un sac. Il pensait peut-être que les gendarmes n'allaient pas s'en apercevoir, raté !

Quelques kilomètres plus loin à Audenge, les militaires interpellent finalement le quadragénaire, originaire de la région bordelaise. Ils font ensuite demi-tour pour récupèrent son sac. A l'intérieur : sept kilos de cannabis. La suite : garde à vue, présentation à un juge, mise en examen et placement sous contrôle judiciaire.