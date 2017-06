Bassin d'Arcachon : des cônes de travaux lancés depuis une passerelle sur des automobilistes

Les gendarmes de Gironde lancent un appel à témoins après l'accident survenu la semaine dernière sur l' A 660, à hauteur de Mios. Deux poids-lourds ont été endommagés par des cônes de travaux, jetés depuis une passerelle surplombant l'autoroute. Les dégâts ne sont heureusement que matériels.

Dans la nuit de jeud à vendredi, les gendarmes du Peloton Motorisé de Mios sont intervenus sur l'autoroute A 660 à hauteur de l'échangeur n°2 , qui dessert Mios et Biganos. Des individus venaient de jeter depuis la passerelle de la piste cyclable enjambant l'autoroute des cônes de Lubeck, ces cônes oranges qui servent à délimiter les travaux. Ils venaient d'être dérobés dans le secteur.

Deux camions touchés par des projectiles

Deux poids lourds circulant dans le sens Arcachon-Bordeaux ont été touchés. Un des projectiles s'est planté dans le pare brise d'un ensemble routier tandis qu'un second camion portait les traces de plusieurs autres projectiles sur la calandre et le rétroviseur. "Les accidents n'ont été évités que grâce à la maîtrise et au sang froid des conducteurs", écrit la gendarmerie sur sa page Facebook.

Les forces de l'ordre lancent donc un appel à témoins pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ces méfaits. Les personnes qui roulaient sur cet axe à ce moment là sont invités à appeler le Peloton d'autoroute de Mios, aux heures ouvrables au 05 57 71 16 66.