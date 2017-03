Bassin d'Arcachon : le grand-père agressait sexuellement ses six petits-enfants

L'homme de 71 ans, coupable d'attouchements sexuels sur ses petits-enfants pendant au moins huit ans, a été condamné mercredi à trois ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Son épouse écope d'un mois avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les faits.

Un couple de grands-parents qui habite Le Teich, sur le Bassin d'Arcachon, a comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le mari, 71 ans, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et obligation de soins pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, en l'occurrence ses six petits-enfants, et sa femme, 72 ans, à un mois avec sursis pour n'avoir pas dénoncé les faits. Des enfants qui avaient entre cinq et huit ans à l'époque des faits. Le grand-père s'est livré pendant au moins huit ans à des attouchements sexuels sur eux. Les victimes, quatre filles et deux garçons, ont aujourd'hui entre sept et vingt ans.

A l'audience, le grand-père porte beau, en dépit de la grave maladie dont il souffre. Sa femme, handicapée, comparaît en fauteuil roulant. L'ancien chef de chantier dans une entreprise de construction navale parle de pulsion incontrôlable, alors qu'il était devenu impuissant. Il poursuit littéralement de ses assiduités ses petits enfants, se livrant à d'incessants attouchements tout en récusant toute violence. Un déni courant dans ce genre de scénario familial alors que les faits sont avérés.

Le prévenu a agressé non seulement ses petits-enfants mais aussi ses enfants quasiment quotidiennement et cela démontre une perversion certaine.

— Pierre Sirgue, l'avocat des petites victimes et de leurs parents.

Précisions que les deux filles du couple sont venues hier au procès soutenir leurs parents. La grand-mère, quant à elle, affirme n'avoir rien su pour cinq des six victimes de son mari. "Il n'y a dans le dossier aucun élément objectif permettant de dire qu'elle a eu connaissance des ces agressions sexuelles", affirme son avocate Marie Rémy. A l'audience toutefois, la grand-mère a reconnu avoir eu peur de son mari, ce qui pourrait expliquer son silence.