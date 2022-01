Bassin d'Arcachon : quatre mois de prison ferme pour un homme qui a menacé de mort sa femme

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné ce lundi un homme de 31 ans à huit mois de prison dont quatre avec sursis pour menaces de mort sur sa femme et son entraineur de handball. C'était les 5 et 6 janvier dernier à Arcachon et La Teste de Buch.