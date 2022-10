Bassin d'Arcachon : un élu de Lanton obtient un permis pour un terrain inconstructible

Quand un élu à l'urbanisme obtient un permis pour un terrain pourtant inconstructible... C'est l'affaire qui secoue depuis cet été la ville de Lanton, station balnéaire huppée du bassin d'Arcachon. Alors que l'opposition municipale dénonce des faits "troublants", la maire (divers droite) de la commune Marie Larrue se défend de tout favoritisme. L'élu mis en cause, Damien Belloc, réagit également après s'être vu retiré sa délégation à l'urbanisme. "Aucune irrégularité n'a été commise de ma part", assure-t-il.

ⓘ Publicité

"Troublant et anormal" selon l'opposition municipale

L'histoire, également relatée par Sud Ouest et La Dépêche du Bassin , commence en avril lorsqu'un citoyen dépose une demande de permis de construire pour une parcelle située à Taussat, village prisé de la commune de Lanton situé sur les bords du bassin d'Arcachon. Le permis est refusé car le terrain est classé en zone inconstructible en raison des risques d'incendie. Mais plus pour très longtemps.

Quatre mois plus tard, en août, un permis de bâtir pour la même parcelle est cette fois-ci accordé... à l'élu en charge de l'urbanisme. "Comment peut-on refuser un permis à un quidam et quatre mois après l'accepter à un adjoint chargé de l'urbanisme", s'interroge Jean-Charles Perucho, le premier opposant au conseil municipal.

"Comment expliquer qu'en quatre mois, le terrain est sorti, d'un seul coup, de la zone à risque incendie ?"

Le premier permis de construire a été refusé en avril. © Radio France - .

"C'est effectivement troublant et certainement anormal, ça manque d'équité. A-t-on voulu faire du favoritisme ou pas? C'est toute la question", affirme la tête de liste du groupe d'opposition Ensemble pour Lanton.

La maire se dit elle aussi "choquée"

Marie Larrue, la maire (divers droite) de Lanton, se défend de tout favoritisme et assure qu'elle "[assumera] toutes [ses] responsabilités". "L'élu à l'urbanisme m'a demandé de signer un permis de construire sans me dire que c'était sur le même terrain sur lequel un premier permis avait été refusé".

"Je suis parfaitement consciente que ça puisse choquer Monsieur ou madame tout le monde qui a permis de construire ça refusé à une personne et que deux mois après il soit accordé à une élue. Évidemment, ce n'est pas normal, c'est choquant."

"Je signe le permis le vendredi et le lundi je reçoit un coup de fil de la personne à qui nous avions refusé le permis une première fois, je comprends sa surprise et son mécontentement", se souvient Marie Larrue.

Le lendemain, "après une enquête interne administrative", l'élue annonce à Damien Belloc son intention de lui retirer sa délégation. "Il y a rupture du lien de confiance car un délégué à l'urbanisme peut signer en mon nom. Je ne peux pas admettre qu'il y ait des choses qui ne se fassent pas dans la légalité". Et "comme la loi m'y oblige, j'ai effectué un signalement au procureur de la République pour le mettre au courant de ce qui s'est passé et qui est, à mon sens, peut-être un conflit d'intérêts."

Le permis de construire demandé par l'élu à l'urbanisme est accepté. © Radio France - .

Damien Belloc : "Toute cette histoire n'est que politique"

Sollicité par France Bleu Gironde, Damien Belloc nous a fait parvenir un communiqué ce dimanche soir.

"Aucune irrégularité n’a été commise de ma part. Je me défendrai et le démontrerai."

"Dans un premier temps un permis de construire, a été instruit par la communauté d’agglomération dont elle a délégation d’instruction et elle a émis, un arrêté défavorable, par la suite suivi de signature par le 1er adjoint (Maire empêché).

Par la suite, la politique de la DDTM a changé, mon permis de construire, a été instruit par la communauté d’agglomération avec un arrêté favorable signé par Mme le Maire."